Weser-Kurier: Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt beklagt zu lange Entscheidungswege

Bremen (ots) - Nachdem sich der europäische Raketenbauer ArianeGroup über fehlende Unterstützung der europäischen Regierungenbeklagt hatte, spricht sich der neue Koordinator der Bundesregierungfür Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, im Interview mit demWESER-KURIER (Donnerstagausgabe) für ein Umdenken aus. "Darüberwerden wir in der Regierung sprechen müssen. Auch, wie wir fürinstitutionelle Starts viel stärker auf eigene Raketen setzen", sagtder CDU-Abgeordnete. Hintergrund ist, dass bei Raketenstarts derUS-Regierung auch nur Trägerraketen aus den USA genutzt werdendürfen. Eine solche Regel gibt es in Europa nicht. Die Defizite inder europäischen Raumfahrt hätten aber nicht nur mit staatlichenSubventionen und Protektionismus zu tun, sondern auch mit einemRückstand bei technischen Entwicklungen. "Denn es gab tatsächlichSprünge in der Technologie, auf die wir reagieren müssen, etwawiederverwendbare Raketenstufen." Gleichzeitig kritisiert er, dass imVergleich zu US-Unternehmen wie SpaceX oder Blue Origin dieEntscheidungswege in europäischen Firmen zu lang seien. Zwar habe manin Europa die neue Rakete Ariane 6 auf den Weg gebracht. "Wir müssenaber weiter gehen und agiler werden", sagt Jarzombek. Gleiches gelteauch für die Digitalisierung und New Space, alsoprivatwirtschaftlichen Aktivitäten an der Schnittstelle zwischenRaumfahrt und IT. "Hier haben Vertreter der Internetwirtschaft dieRaumfahrt umgekrempelt. Darauf müssen wir in Europa die richtigeAntwort finden." Die europäischen Stärken sieht der Koordinator fürLuft- und Raumfahrt vor allem im Satellitenbau und in denAnwendungen. "Hier haben wir gezeigt, dass Deutschland weltweit aufeinem Top-Level agiert." In seinem neuen Amt will Jarzombek vor allemjunge Raumfahrtunternehmen fördern. "Der Aufbau eines Ökosystems fürLuft- und Raumfahrt-Start-ups steht ganz oben auf meiner Agenda."