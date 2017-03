Weser-Kurier: Kommentar von Silke Looden über die Polizei in Niederachsen

Bremen (ots) - Keine Frage, die Belastung für Polizeibeamte, diesich durch die Flut der Bilder bei Ermittlungen im BereichKinderpornografie kämpfen müssen, ist hoch. Das Ergebnis einerentsprechenden Studie, die das niedersächsische Innenministerium inAuftrag gegeben hatte, kommt also nicht überraschend. Die Forderungder Polizeigewerkschaft nach einer besseren und vor allemkontinuierlichen psychologischen Betreuung der Ermittler zeigt, dassNiedersachsen nachbessern muss.Mit einer Auslagerung der Arbeit an Externe, wie es sich dasInnenministerium vorstellt, ist es jedenfalls nicht getan. Zum einenist fraglich, ob die sensiblen Daten überhaupt in polizeifremde Händegeraten dürfen. Zum anderen ist es geradezu zynisch, die eigenenBeamten vor der grausamen Bilderflut zu schützen, indem man dieselbenFotos anderen Computerspezialisten zumutet.Die Polizei wird ihr Personal aufstocken müssen, um die zunehmendeNetzkriminalität im Auge zu behalten. Dafür braucht es qualifizierteMitarbeiter und modernste Software. Die 1000 Polizisten, die indiesem Jahr in Niedersachsen neu eingestellt werden, sind womöglichnicht genug.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell