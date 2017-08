Weser-Kurier: Kommentar von Silke Looden über Biogasanlagen

Bremen (ots) - Die Idee, die überschüssige Gülle aus den Ställeneinfach in Biogasanlagen zu vergären, klingt verlockend. Güllestromfür die Steckdose, fürs Haus, fürs E-Auto. Doch ganz so einfach sinddie Hinterlassenschaften der Nutztiere nicht in den Griff zubekommen. Die Nährstoffe verschwinden ja nicht auf Nimmerwiedersehenin den Fermentern, sondern landen schließlich mit den Gärresten inkonzentrierter Form auf den Feldern. So ist es zwar ausklimapolitischer Sicht gut, dass der Anteil der Gülle an denSubstraten für Biogasanlagen wächst. Niedersachsens Nitratproblem istdamit aber noch lange nicht gelöst.Es hilft nichts, die Güllemenge im Fleischland Niedersachsen mussreduziert werden. Das bedeutet auch und vor allem weniger Viehhaltungin den Veredelungsregionen im Weser-Ems-Gebiet. Die Zeit derMega-Ställe ist vorbei. Niedersachsen braucht eine nachhaltigeProduktion von Fleisch, um die Felder und damit das Grundwasser nichtnoch mehr mit Nitrat zu belasten. Die Grundwasserkörper sind bereitsauf 60 Prozent der Landesfläche in einem chemisch schlechten Zustand.Und: Wer heute billiges Fleisch kauft, muss morgen eine teureWasserrechnung bezahlen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell