Weser-Kurier: Kommentar von Silke Looden über Abschiebungen

Bremen (ots) - Niedersachsen und Bremen setzen auf die freiwilligeAusreise von Flüchtlingen, und das ist gut so. Fast 12000 Menschenohne Anspruch auf Asyl und ohne Aussicht auf ein Bleiberecht habenNiedersachsen im vergangenen Jahr freiwillig verlassen. Demgegenüberstehen dort knapp 4400 angeordnete Zwangsabschiebungen, von denenweit mehr als die Hälfte scheiterte. Die Zahlen zeigen, dass es wenigSinn macht, Menschen gegen ihren Willen in eine ungewisse Zukunftzurückzuschicken. Wer seine letzten finanziellen und physischenReserven für die Flucht mobilisiert hat, lässt sich nicht so leichtwegschicken.Eine freiwillige Rückkehr ist nur dann human, wenn Flüchtlingetatsächlich eine Perspektive in ihrem Heimatland haben. Dafür brauchtes Beratungsstellen, die ihnen ihre Möglichkeiten aufzeigen. Dafürbraucht es unsere finanzielle Unterstützung, damit die Rückkehrernicht mit leeren Händen dastehen. Flüchtlinge, über deren Asylantragnoch gar nicht entschieden ist, hingegen dürfen nicht zur"freiwilligen Ausreise" gedrängt werden. Eine solche Beratung trittdas Asylrecht mit Füßen. Wer Hilfe braucht, soll sie auch erhalten.Nicht nur die CDU in Niedersachsen tut sich keinen Gefallen damit,wenn sie weiter auf Zwangsabschiebungen setzt, die dann doch insLeere laufen, weil die Betroffenen sich mit aller Kraft dagegenwehren. Das zieht teure Polizeieinsätze nach sich und Stornokostenfür Flüge, die nicht stattfinden. Und: Wer zu Hause keine Perspektivehat, wird sich erneut auf den Weg nach Europa machen, das so vielmehr Frieden und Freiheit verspricht als die eigene Heimat. Dasbefördert den Drehtüreffekt und bringt am Ende niemanden weiter.Der niedersächsische Flüchtlingsrat mahnt zu Recht an, dass esjetzt darauf ankommt, diejenigen, die unseren Schutz vor Krieg undVerfolgung brauchen, zu integrieren. Bei 85582 Asylanträgen inNiedersachsen und 8947 in Bremen allein im vergangenen Jahr, vondenen knapp die Hälfte bereits bewilligt wurde, ist und bleibt daseine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe.