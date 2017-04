Weser-Kurier: Kommentar von Silke Hellwig über Toleranz

Bremen (ots) - Bremens Innenpolitiker haben eine heikle Mission:Sie sollen bloß keine Panik verbreiten, aber die Gefahren nichtunterschätzen. Sie müssen Bedrohungen klar benennen, dürfen aberdenen nicht in die Hände spielen, die unredlich verallgemeinern undaus einigen alle machen. Kurz: Sie tanzen auf einer Nadelspitze.Manche müssen obendrein ihre Grundsätze in der Zuwanderungs- undSicherheitspolitik überdenken, die gut gemeint, aber wie in einerheileren Welt zustande gekommen sind. "Wir haben geglaubt, die ganzeWelt besteht aus Humanisten. Wir haben zugelassen, dass im Namen derToleranz die Intoleranten ihre Strukturen aufbauen konnten. Das warunsere Schwäche. Das erkennen wir aber erst jetzt, wo es einenAnschlag nach dem anderen gibt." Diese Sätze stammen von demIslamkritiker und Politologen Hamad Abdel-Samad. Sie sind keinPlädoyer für Intoleranz, sondern das ganze Gegenteil - eineVerteidigungsrede.Toleranz heißt eben nicht, jeden nach Belieben gewähren zu lassen.Toleranz bedeutet Auseinandersetzung, sie kostet Mühe, sie will gegenMissbrauch verteidigt werden. Sie muss da ein Ende finden, wo sieselbst bedroht wird.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell