Weser-Kurier: Kommentar von Serena Bilanceri über den Armutsbericht

Bremen (ots) - Eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung undtrotzdem Armutsrisiko auf Höchststand: Etwas muss in den vergangenenJahren schiefgelaufen sein. Nun stellt sich die Frage: was? Konntedie Politik das nicht kommen sehen? Die Antwort auf solche Fragen istvermutlich so vielfältig wie die politischen Einstellungen imBundestag.Am stärksten betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende,Ausländer und Familien mit vielen Kindern. In armen Verhältnissenaufgewachsene Kinder werden oft später zu armutsgefährdeten Eltern.Diese Spirale lässt sich offensichtlich ohne gezielte politischeVorkehrungen nicht brechen.Auch wurde im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Haushalten derStrom abgedreht - der Trend ist zwar sinkend, der Wert aber weiterhinbesorgniserregend. Oft mangelt es auch an Wissen und Mitteln, umStrom sparen zu können. Denn die neuen Elektrospargeräte sindmeistens teurer als die älteren. Und so gelangen manche in eineArmutsspirale, aus der sie ohne externe Hilfe nicht herauskommenkönnen.Doch ein solcher Mechanismus tritt nicht nur beim Energiesparenauf. Auch wenn es darum geht, die eigenen Ersparnisse zu investierenoder sich zu bilden, sind diejenigen, die mehr Ressourcen haben,deutlich im Vorteil. Bei ihnen ist zum Beispiel die Gefahr vielgeringer, sich zu überschulden.Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber es zeigt deutlich, dassdiejenigen, die am wenigsten haben, nur schwer durch eigene Kräfteder Armut entfliehen können. Vor allem in einer Welt, die immerspezialisierter und konkurrenzgeprägter wird.Der soziale Aspekt unserer sozialen Marktwirtschaft ist nungefragt. Sei es durch eine verstärkte Absicherung oder verbesserteBildungs- und Arbeitsbedingungen: Die Verteilung der Einkommen in derGesellschaft sollte gerechter werden. Mit dem Mindestlohn alleine istes nicht getan. Wer in Teilzeit arbeitet, bekommt oft immer noch zuwenig. Das betrifft auch Alleinerziehende. Und damit steht auch dieZukunft vieler Kinder auf dem Spiel.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell