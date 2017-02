Weser-Kurier: Kommentar von Serena Bilanceri über Abschiebungen nach Afghanistan

Bremen (ots) - Wer die Berichte von Menschenrechteorganisationenliest, die in Afghanistan tätig sind, kann daran nicht zweifeln, dassdie Lage dort alles anders als sicher und stabil ist. Tausende toteZivilisten in Konflikten mit der Taliban, Gewalt gegen Frauen,Einschüchterungen und Todesstrafe nach oft unfairen Verfahren werdenimmer noch von Organisationen angeprangert.Daher sind die Bedenken vieler Bundesländer bei der Rückführungabgelehnter Asylbewerber mehr als verständlich. Zumal vieleabgeschobene Afghanen anscheinend seit Jahren in Deutschlandintegriert lebten und zum Teil finanziell unabhängig waren.Solange Gefährder und wiederholte Straftäter trotzdem abgeschobenwerden, könnte ein Abschiebestopp aller Anderen bis zur Verbesserungder Lage einen akzeptablen Kompromiss für alle Parteien darstellen.Damit würden diese Menschen nicht in unsichere Regionen abgeschoben,aus denen sie gegebenenfalls erneut fliehen müssten - mit vermehrtenKosten für alle. Man würde diesen Personen Schutz gewähren, ohnedabei auf den eigenen zu verzichten.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell