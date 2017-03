Weser-Kurier: Kommentar von Ralf Michel über die Polizeireform in Bremen

Bremen (ots) - Was interessiert den Bürger an der Polizeireform?Die interne Umstrukturierung von Kommissariaten, Revieren undPolizeistationen? Wohl kaum. Die neu zugeschnittenen Zuständigkeitenund die damit einhergehenden personellen Wechsel auf allen Ebenen?Auch das nicht wirklich.Den Bürger interessiert vor allem eines: dass die Polizeieffizient arbeitet. Dass sie schnell vor Ort ist, wenn er siebraucht, dass sie in der Lage ist, auf jede Art von Kriminalitätangemessen zu reagieren. Und Erfolge erzielt bei der Aufklärung vonVerbrechen.Keine Frage, auch die viel beschworene Bürgernähe der Polizei inden Revieren vor Ort bleibt wichtig. Sie ist unerlässlich für dassubjektive Sicherheitsgefühl vieler Menschen. Doch letztlich nutztauch dieses Gefühl nichts, wenn die Polizei bei derKriminalitätsbekämpfung versagt. Und in dieser Hinsicht hat eszuletzt in Bremen mehr als nur einen unrühmlichen Vorfall gegeben,bei dem sich die Polizei zurückziehen musste, weil sie nicht schnellgenug ausreichend Kräfte vor Ort hatte. Das muss sich ändern. Daran,und nur daran, wird sich die jetzt vom Innensenator aufs Gleisgeschobene Polizeireform messen lassen müssen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell