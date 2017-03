Weser-Kurier: Kommentar von Philipp Jaklin über die Akte BLB

Bremen (ots) - Interessiert sich in Bremen noch jemand für dieLandesbank-Krise? Die Schlacht ist schließlich geschlagen. Das Landhat seine Anteile an die NordLB abgegeben und muss für keineAltlasten mehr haften, für keine Schiffskredite, die womöglich niemehr abgelöst werden. So gesehen könnte man die Akte schließen.Angesichts eines Schadens in dreistelliger Millionenhöhe für denSteuerzahler wäre dies aber fahrlässig. Auch wenn es bei der BremerLandesbank nicht so schlimm gekommen ist wie bei der HSH Nordbank,müssen die Fragen gestellt werden: Fragen nach fatalenFehlentscheidungen im Management, nach Kontrolleuren, die nicht genugaufgepasst haben, nach Legenden, die gestrickt und Risiken, dieignoriert worden sind.Die Opposition in der Bremischen Bürgerschaft ist mit ihren Fragenbislang nicht sehr weit gekommen. Nun rächt sich, dass sie keinenUntersuchungsausschuss eingesetzt hat. Nur ein solches Gremium hätteein Recht auf Aktenvorlage oder die Vernehmung von Zeugen. DasGezerre zwischen Finanzsenatorin und Abgeordneten um Akteneinsichtzeigt es überdeutlich - ein Bürgerschafts-Ausschuss kann seineFunktion nicht übernehmen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell