Weser-Kurier: Kommentar von Peter Hanuschke zu Opel

Bremen (ots) - Es geht darum, die Marke Opel weiter zu festigen.Trotz roter Zahlen hat sich die Traditionsmarke von denVerkaufszahlen her in den vergangenen drei Jahren positiv entwickelt.Das hat laut Opel-Chef Karl-Thomas Neumann einen einfachen Grund:Opel habe es geschafft, dass die Autos wieder überzeugten. So einfachist das mit dem Autogeschäft. Gelingt das weiterhin, dann wird sichauch irgendwann der wirtschaftliche Erfolg einstellen.