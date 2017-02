Weser-Kurier: Kommentar von Olaf Dorow über Werders Saison

Bremen (ots) - Sie hatten sich eine Menge vorgenommen. Sie wolltenmal eine Saison ohne Abstiegsnot spielen. Das hört sich nach einemsehr bescheidenen Ziel an für eine Mannschaft, die immer noch zu denerfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga-Geschichte zählt. Nacheinem erreichbaren Ziel. Einem Minimal-Ziel.Werder aber verfehlt es. Die Abstiegsnot begleitet das Teamerneut, womöglich erneut bis zum letzten Spieltag. Die jüngsteNiederlage in Augsburg, bei der quasi Werder den Gegner zum Siegergemacht hat und nicht der Gegner Werder zum Verlierer, hat einedramatisch schlechte Tabellensituation zur Folge. 16 Punkte nach 19Spielen sind beängstigend. 41 Gegentore erst recht.Seit Jahren schon schaffen die Bremer nur selten das, was sie sichvornehmen. Sie hatten mit einem Champions-League-Kader die ChampionsLeague um Längen verpasst. Und seit sie nach Jahren derKonsolidierung allmählich einen Kader bekommen haben, der lockerausreicht für einen gesicherten Mittelfeldplatz, schaffen sie es nurnoch in Ausnahmefällen ins gesicherte Mittelfeld.Eine Aufbruchstimmung hatte Bremen vor knapp vier Jahrenergriffen, als die lange Schaaf-Allofs-Ära mit drei schwachenSchaaf-Allofs-Saisons zu Ende gegangen war. Das neue Fußball-Bremenwurde aber kein gutes Fußball-Bremen. Nicht mit Sportchef ThomasEichin, nicht mit den Trainern Robin Dutt und Viktor Skripnik. Undauch das Projekt mit Sportchef Frank Baumann und Trainer AlexanderNouri steht vor den Toren zur zweiten Liga. Trotz teilweiseerstklassiger Transfers, trotz sichtbarer spielerischer Fortschritte.Bremen muss höllisch aufpassen, nicht zu einem unattraktivenFußball-Standort zu verkommen. Zu einem Standort, an dem hin undwieder ganz guter Fußball, aber fast nie mehr erfolgreicher Fußballgespielt wird. Wie hoch ist da auf Dauer die Anziehungskraft fürsolch Supertalente wie Serge Gnabry. Werder braucht solche Leute. Ausdem eigenen Nachwuchs sind sie nicht erwachsen in den letzten Jahren.Eine Entwicklung aus sich selbst heraus blieb ein wohlklingendesStrategiepapier.Man sagt ja, dass im Fußball alles so schnell geht. Die Hoffnungauf baldige Besserung bleibt weiterhin, natürlich. Aber es bedeutetdann auch, dass es nach unten gehen kann. Sehr schnell. Sehr weit.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell