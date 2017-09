Weser-Kurier: Kommentar von Markus Peters über die Türkei

Bremen (ots) - Schon wieder sind zwei Deutsche in der Türkeifestgenommen worden. Wieder sollen politische Gründe eine Rollegespielt haben. Nicht nur das Beispiel des Journalisten Deniz Yücel,der seit 200 Tagen unter fadenscheinigen Gründen in türkischerUntersuchungshaft festgehalten wird, zeigt, dass sich kein Kritikerdes Regimes in der Türkei sicher fühlen darf. DerMenschenrechtsaktivist Peter Steudtner und die Journalistin MesaleTolu lassen grüßen.Nicht zu vergessen auch die 170 türkischen Journalisten, die inHaft sitzen. Unter anderem der Investigativreporter Ahmet Sik, dersich in der Vergangenheit sowohl mit der Gülen-Bewegung als auch mitder Armee angelegt hatte. "Ich verteidige mich hier nicht oder macheeine Aussage. Ich klage an. Diese Operation, die sich gegen unsrichtet, ist nichts anderes als die Jagd auf Gedanken-, Meinungs- undPressefreiheit", sagte der prominente Journalist im Juli vor Gericht.Jeder Tourist, der in die Türkei reist, unterstützt mit seinem Gelddas Erdogan-Regime bei dieser Jagd auf Andersdenkende. Mit gutenWorten wird das Land nicht zurück auf den Pfad zur Demokratie finden,wohl aber durch wirtschaftlichen Druck.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell