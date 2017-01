Weser-Kurier: Kommentar von Jürgen Theiner über die Aufklärung des Sozialleistungsbetrugs in Bremerhaven

Bremen (ots) - Schon am ersten Tag seiner öffentlichenZeugenbefragungen hat sich der Untersuchungsausschuss zumorganisierten Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven bleibendeVerdienste erworben. Er hat den Blick freigegeben in einen Abgrundvon Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit in den Sozialbehörden derSeestadt. Spätestens seit 2014 war klar, dass der massive Zustrom vonArmutsmigranten in die Seestadt kein Zufall sein konnte, sondern dasWerk von Drahtziehern im Hintergrund sein musste.Es wäre die Pflicht des Sozialdezernenten Klaus Rosche gewesen,Nachforschungen anzustellen und den Dingen auf den Grund zu gehen.Doch er ließ die Dinge laufen. Bis heute weiß er nichts über dieSchadenshöhe, nichts über illegale Beschäftigungsverhältnisse, indenen manche Migranten ausgebeutet wurden, nichts über ihren späterenVerbleib. Was für ein Armutszeugnis! Treuherzig erklärt Roscheobendrein, dass bisher in seinem Zuständigkeitsbereich keinepersonellen oder organisatorischen Konsequenzen aus dem Desastergezogen wurden. Anders gesagt: In Bremerhaven ist der Boden bereitetfür den nächsten Sozialbetrug in großem Stil. Man will dort nichtslernen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell