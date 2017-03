Weser-Kurier: Kommentar von Jürgen Hinrichs über die Bremer Galopprennbahn

Bremen (ots) - Mal sehen, wie lange die Diskussion über dieZukunft der Bremer Galopprennbahn sich noch im Kreis dreht.Eigentlich war das Thema durch, jedenfalls was den traditionsreichenRennverein angeht. Er hatte starken Widerstand angekündigt, als dieStadt bekanntgab, dem Verein zu kündigen und die Rennbahn zuschließen. Viel unternommen hat der Vorstand aber nicht, obwohl ermit Kurt Zech und Andreas Jacobs zwei schwerreiche Männer in seinenReihen hat, die über großen Einfluss verfügen.Zuletzt gab es eine Einigung mit der Stadt, in diesem Jahr nurnoch drei Renntage statt der üblichen sechs zu veranstalten und imJuni endgültig Schluss zu machen. Doch nun fahren dem Vorstand desVereins einzelne Mitglieder in die Parade, allen voran Frank Haller,auch ein Mann, der in Bremen viele und gute Kontakte hat.Sie wollen weitermachen, zur Not mit einem anderen Verein. DasKalkül: Mit dem geplanten Wohnungsbau auf dem Gelände könnte es nochlange dauern. Es gibt viel Widerstand. Die Rennbahn jahrelang brachliegen zu lassen, wenn es doch einen Betreiber gäbe, kann niemandwollen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell