Weser-Kurier: Kommentar von Joerg Helge Wagner über den Umgang mit Gefärdern

Bremen (ots) - Niemand könne sagen, es seien keine Fehler gemachtworden - das Eingeständnis von Bundesjustizminister Maas ist derkleinste gemeinsame Nenner in der Terrorismus-Debatte. Doch schon beiden Konsequenzen aus der Tatsache, dass ein polizeibekannterGefährder kurz vor Weihnachten in Berlin zwölf Menschen ermordenkonnte, bleiben die alten Fronten starr. Links von der SPD findetman, die bestehenden Gesetze reichten aus, man müsse sie nurkonsequent anwenden. Das entspricht einer Schuldzuweisung an diebeteiligten Behörden. Die Große Koalition hingegen meint, nurgeänderte Vorschriften und Regeln versetzten die Behörden in dieLage, Terrorismus künftig effektiv abzuwehren. Parallel dazu wirdgestritten, ob eine Zentralisierung die Sicherheitsbehördeneffektiver mache.Da dies alles unsere Grund- und Freiheitsrechte berührt, ist derStreit nicht nur legitim, sondern in einer Demokratie auch notwendig.Freilich sollte man sich auch keine Denkverbote auferlegen, wenn esum den Schutz von Leib und Leben der Bürger geht. Das aber scheintbei manchen Bewahrern des gesetzlichen Status quo - ob nun Juristen,Politiker oder Journalisten - der Fall zu sein. Ganz sicher ist esnicht demokratiegefährdend, wenn man sich zunächst wenigstens aufeinen bundesweit einheitlichen Standard einigt, was eigentlich einenGefährder ausmacht.