Weser-Kurier: Kommentar von Iris Hetscher über Donald Trump

Bremen (ots) - Mittlerweile ist klar: Der 45. Präsident derVereinigten Staaten ist Sinnbild eines neuen Zeitalters, und zwarnicht nur bezogen auf die Inhalte, die er umsetzen will. Denn DonaldTrump hilft kräftig mit, ein Schema in der politischenAuseinandersetzung zu befördern, das nach dem Einmotten des EisernenVorhangs nicht mehr opportun zu sein schien. "Deutschland ist böse,sehr böse" hat Trump bei seinem Treffen mit der EU-Spitze gesagt.Seine Berater haben im Nachhinein versucht, das zu relativieren, dochder Satz ist in der Welt. Die empört sich nun darüber, sollte abernicht vergessen, dass Trump mitnichten ein Monopol auf dasGut/Böse-Schema hat. Diese Art von Grobianismus hat bereits seiteiner Weile wieder Konjunktur - seit überall Populisten diepolitische Debatte mit ihrer Rhetorik unterspülen.Alle radikalen Kräfte, ob links oder rechts, verorten ihre Gegnergerne mithilfe einer quasi-religiösen Begrifflichkeit im Reich desDunklen und Schädlichen. Sie machen, wie Trumps Vor-Vorgänger GeorgeW. Bush, gar ganze "Achsen des Bösen" aus. Man muss den Blick nichtweit schweifen lassen: Ungarns Viktor Orbán, der Türke Recep TayyipErdogan aber auch der Franzose Jean-Luc Mélenchon oder OskarLafontaine und die sogenannte autonome Szene hierzulande pflegendiese Diffamierungstaktik, deren große Schwester dieVerschwörungstheorie ist.Sie verpacken ihre Urteile vielleicht geschickter als Trump, dasZiel aber ist gleich: Wer andere als böse brandmarkt, spricht diesenmit Absolutheitsanspruch ab, eine Alternative zur eigenen Positionanzubieten - die im Umkehrschluss gut, wahr, sinnvoll ist. Und: Werböse ist, muss bekämpft werden, das ist in allen Kulturen gleich. Aufder Strecke bleiben bei diesem Rückfall in ein archaischesVerständnis von Auseinandersetzung nicht nur die jeweiligen Gegner,sondern auch alle Werte der Aufklärung, die das Denken inSchwarzweiß/Gut-Böse durch viele Schattierungen dazwischen abgelösthat. Genau das aber hat moderne Gesellschaften erst möglich gemacht.