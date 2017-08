Weser-Kurier: Kommentar von Florian Schwiegershausen über Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Bremen (ots) - Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin, kein Sturmhält sie auf, unsere Air Berlin! Das mussten sich früher allePassagiere am Telefon vorsingen lassen, die in der Warteschleife vonAir Berlin hingen, um ihre Fluggastrechte einzufordern - weil siewieder irgendwo sitzengelassen wurden. Nun ist Deutschlandszweitgrößte Fluggesellschaft, entstanden aus einem Ferienflieger,insolvent. Die Wartemusik ist ein Beispiel, wie unnötig Geldverbrannt wurde, seitdem die Airline Millionen durch den Börsengang2006 eingesammelt hatte - mit Moderator Johannes B. Kerner alsWerbegesicht.Es ging bergab. Air Berlin kaufte vom Geld die gute alte LTU, dieSchweizer Airline Belair, dba und Anteile an Niki Laudas Airline"Niki". All die verschiedenen Flugzeugtypen und die verschiedenenUnternehmenskulturen ließen sich nur schwer integrieren. Dann wollteAir Berlin gleichzeitig Ferienflieger, Linienflieger undBilligflieger sein. Das kann nicht funktionieren. Bitter ist das fürdie Mitarbeiter. Sollte es eine Zukunft für die Airline geben, dannam besten unter dem Namen "LTU", woran Air Berlin noch dieNamensrechte besitzt. Noch so ein Management-Fehler, positivbehaftete Marken sterben zu lassen!