Weser-Kurier: Kommentar von Elke Gundel über Polizei-Überstunden

Bremen (ots) - Ob G 20-Gipfel in Hamburg, Silvesterkrawalle aufder Sielwallkreuzung oder Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen undEintracht Frankfurt - immer ist die Polizei gefragt, um dieöffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Und immer müssen dabeiPolizeibeamte Sonderschichten schieben. Dass die dabei anfallendenÜberstunden ausgeglichen werden - vorzugsweise in Freizeit - ist eineSelbstverständlichkeit. Die Bremer Wirklichkeit sieht anders aus, daszeigen die 320.000 aufgelaufenen Überstunden bei der Polizei. So wirdschon die Einigung darüber, dass die im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel Anfang Juli erwarteten Überstunden auf Antrag vergütetwerden, als Erfolg verkauft.Vor diesem Hintergrund ist es mehr als richtig, dass InnensenatorUlrich Mäurer (SPD) alle Möglichkeiten nutzt, um diesem Missstand zubegegnen - und dabei auch den Konflikt mit der Deutschen Fußball Liga(DFL) nicht scheut, die er an den Kosten für die Polizeieinsätze beiRisikospielen beteiligen will. Fußball-Konzerne, die Millionenumsätzemachen, sich aber nicht für die gesellschaftlichen Problemeverantwortlich fühlen, die die Bundesligaspiele begleiten, das passtnicht zusammen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell