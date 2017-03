Weser-Kurier: Kommentar von Carolin Henkenberens über Soziale Netzwerke

Bremen (ots) - Hunderte Angestellte einer Bertelsmann-Tochterfirmabearbeiten irgendwo in Berlin im Auftrag von Facebook gemeldeteInhalte. Nach welchen Regeln sie löschen, welche Qualifikation siehaben? Verrät Facebook nicht. Drastische Gewaltdarstellungen werdenInsidern zufolge nur entfernt, wenn ein Kommentar unter dem Bild dasGezeigte gutheißt. Angesichts des Ausmaßes von Macht über dieDenkweise einer Gesellschaft kann der Gesetzentwurf vonJustizminister Heiko Maas (SPD) nur begrüßt werden. Endlich, espassiert etwas!Der Ansatz ist gut. Doch der Entwurf löst das Kernproblem nicht:Soziale Netzwerke haben zu viel Einfluss. Die Betreiber sollen selbstentscheiden, was "offensichtlich rechtswidrig" ist und darum nach 24Stunden verschwinden muss. Normalerweise entscheiden Richter überStraftaten wie Volksverhetzung oder Verleumdung. Was bedeutet"offensichtlich"? Den Netzwerken obliegt die Definition. Es istunwahrscheinlich, dass sie aus Angst vor Geldstrafen die gesetzlicheVorgabe streng auslegen und massenhaft Beiträge löschen. JedeLöschung widerspricht ja ihrer Geschäftsidee.Der Justizminister hat mit dem Gesetzentwurf auch aus einemzweiten Grund keinen Befreiungsschlag geschafft. Die Justiz bleibtbei der Strafverfolgung vom guten Willen der Unternehmen abhängig.Warum weiter kein Bußgeld droht, wenn sie Daten von möglichen Täternnicht an Ermittler herausrücken, ist schlicht unverständlich.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell