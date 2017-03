Weser-Kurier: Kommentar von André Fesser über die Strafrechtsrefrom

Bremen (ots) - Wenn Anwälte die Abschaffung der lebenslangen Haftfordern, dann liegt der Gedanke nah, dass das ja auch ihre Aufgabeist: Straftäter, die anderen Menschen mitunter unfassbares Leidzugefügt haben, trotzdem vor den Härten des Strafrechts zu bewahren.Und da das vor Gericht nicht immer klappt, lässt man kurzerhand dasGesetz ändern.Aber natürlich gibt es auch abseits dieser Interessenlage guteGründe, eine Neujustierung des Strafrechts zumindest zu diskutieren.Es gilt, die Balance zu finden zwischen einer angemessenen Strafe unddem Ziel, einen Straftäter wieder in die Gesellschaft zu überführen.Und tatsächlich sind gesellschaftliche Missstände nicht dadurch zulösen, dass man jeden, der in diesem System nicht klarkommt, einfachwegsperrt, am besten noch für immer. Daher ist es folgerichtig, dassdie Strafverteidiger in Bremen ihren Diskussionsbedarf formulierthaben.Mitentscheidend für den Erfolg eines Systems - in diesem Fall: desRechtssystems - ist aber dessen Akzeptanz. Und dort liegt das Problemder Forderung nach Abschaffung der lebenslangen Strafe. Denn im Volkdominiert die Meinung, dass die Bösen eher noch zu milde davonkommen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell