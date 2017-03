Weser-Kurier: Kea Müttel über den Frauentag

Bremen (ots) - Jedes Jahr am 8. März fangen die Diskussionenwieder an, ob ein Internationaler Frauentag überhaupt notwendig ist.Häufig wird aber nur über und nicht mit den betroffenen Frauengeredet. Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht vor zweiJahren in Köln nutzten vor allem Rechtspopulisten, um sichvordergründig für Frauen einzusetzen. In Wirklichkeit richteten sichihre Attacken aber gegen Geflüchtete. Dass geradedie Rechtspopulisten ein rückwärts gewandtes Frauenbild propagierenund keine gleichberechtigte Gesellschaft wollen, wurde allerdingskaum thematisiert. Auch bei dem Gina-Lisa-Prozess wurde die Debattedarüber, was eine Vergewaltigung ist, emotional geführt. Das Gesetzwurde verschärft, der Slogan "Nein heißt Nein" weit überfeministische Uni-Gruppen hinaus bekannt. Aber es gab auch eineGegenseite. In Kommentarspalten wurde zu Vergewaltigungen aufgerufen.Die Debatte ließ all die emporkommen, die allein die Diskussionenüber Gleichberechtigung schon als Angriff auf sich selbst werten. Siefanden die Debatte überflüssig. Und sie finden mit Sicherheit auchden Frauentag überflüssig. Dass Frauen noch immer weniger verdienen,häufiger von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen betroffensind, interessiert sie nicht. Dagegen gilt es, zu kämpfen, Männer undFrauen zusammen. Wenn der 8. März nur einige Menschen zum Nachdenkenanregt, verdeutlicht das einmal mehr seine Notwendigkeit! Auch imJahr 2017. Leider.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell