Bremen (ots) - Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, KevinKühnert, lehnt jegliche weitere Koalition unter Angela Merkel striktab. "Es stimmt ja nicht, dass alleine die CSU das Problem ist. Wasdie Kanzlerin denkt, was ihre Partei denkt, wissen wir ja gar nichtwirklich", sagte Kühnert gegenüber dem "Weser-Kurier" (Bremen). Inder Affäre um Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gehtKühnert die Bundeskanzlerin direkt an: "Angela Merkel macht sich auchzum Teil des Problems, denn sie deckt Herrn Maaßen indirekt durch ihrSchweigen", kritisiert der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation.Kühnert weiter: "Sie gibt ihm damit Prokura, sein Amt weiter soauszuführen, wie er das tut. Das kann die Sozialdemokratie nichtweiter stützen."Mit Blick auf den Koalitionsgipfel am kommenden Dienstag sagt derJuso-Vorsitzende: "Es geht nicht um eine Personalie, sondern umVertrauen in die demokratischen Institutionen. Da kann man denKonflikt gar nicht hoch genug hängen."Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell