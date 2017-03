Weser-Kurier: Jürgen Theiner über Kellogg in der Bremer Überseestadt

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Bremen (ots) - Der Schock war schnell verdaut, als Kellogg imHerbst vergangenen Jahres das Aus für seinen BremerProduktionsstandort ankündigte. Für die betroffenen Arbeitnehmer wares ein schmerzlicher Einschnitt, doch bei Stadtplanern und Investorenschlug das Herz höher angesichts der Aussicht, die Überseestadtattraktiv abrunden zu können. Nicht nur das Werksgelände, sondern dergesamte Raum südlich des Europahafens bieten sich langfristig füreine Neuordnung an. Das Kellogg-Gelände wäre die erste Etappe einersolchen Entwicklung. Man kann davon ausgehen, dass diverseImmobilienentwickler schon in der Zentrale des US-Konzerns angeklopfthaben. Auch Bremen kommt grundsätzlich als Erwerber infrage. Kelloggdürfte sein Grundstück rasch versilbern wollen, denn es hat keinInteresse, das Grundstück langfristig in den Büchern zu halten. Wenndie Stadt sich dies zunutze macht und geschickt verhandelt, könntesie mittelfristig nicht nur Planungsträger, sondern auch Eigentümerder Gewerbebrache sein und sie anschließend vermarkten. So ließensich die hohen Kosten für Hochwasserschutz und Altlastenbeseitigungwieder einspielen.