Weser-Kurier: Jürgen Hinrichs über die Bremer Überseestadt

Bremen (ots) - Spannend, überaus spannend, was sich in der BremerÜberseestadt für neue Chancen auftun. Der Anlass ist traurig undkeine Randnotiz: Kellogg gibt seine Produktion auf, mit demUnternehmen verschwinden mehr als 200 Arbeitsplätze. Den betroffenenMenschen kann die Stadt nicht helfen, wohl aber etwas anschieben, dasdiesen Verlust mehr als kompensiert. Die Lage ist 1 A. Wasser vorn,Wasser hinten, und bis zum Marktplatz nur ein Katzensprung. An derWeser entlang könnte irgendwann die Schlachte fortgeführt werden.Damit würde etwas noch stärker zusammenwachsen, was heute mit derEntwicklung der Überseestadt bereits merklich Fühlung aufgenommenhat. Bremen dehnt sich von innen heraus. Sein Kern wird größer unddichter. Die Herausforderungen bei dem Projekt sind allerdings enorm.Altlasten, Spekulantentum und eine hochsensible Hafenwirtschaft, diesofort wittert, wenn Gefahr in Verzug ist und sie verdrängt werdensoll. Politik und Behörden müssen deshalb behutsam vorgehen,gleichzeitig aber auch entschieden sein. Zuckerbrot in den Gesprächenmit den Eigentümern der Flächen. Die Peitsche, wenn sie Mondpreiseaufrufen. Hilf, dass Bremen mal geschickt verhandelt!Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell