Weser-Kurier: Joerg Helge Wagner über Ungarns Asylpolitik

Bremen (ots) - Nicht alles ist völlig falsch, bloß weil es Ungarnsunsympathischer Präsident Viktor Orbán angeordnet hat. DenFlüchtlingen erst einmal eine Residenzpflicht aufzuerlegen und sienicht vor Abschluss ihres Asylverfahrens unkontrolliert durchs Landreisen zu lassen, ist nicht verkehrt. Ungarn will sich so auch einenFall Anis Amri ersparen. Das geplante Aufhalten in grenznahen Lagernist die Wiedereinführung des Dublin-Abkommens auf die harte Tour.Nicht nur deshalb ist Orbán mit sich im Reinen: Deutschland willschließlich selbst ab Mitte dieses Monats wieder Flüchtlinge zurücknach Griechenland schicken, vorerst in kleinem Maßstab. Das soll auchden Druck erhöhen, "Dublin" zu reformieren. Schließlich wurde es 2011ausgesetzt, weil es die südeuropäischen Staaten völlig überforderte.Danach waren es eben nicht nur Schweden, Österreich und Deutschland,die weit überproportional Asylbewerber aufgenommen haben, sondern vorallem Ungarn. Das wird bei der Abscheu über Orbáns harte Linie gerneübersehen. Nun hat sogar der Europäische Gerichtshof mit seinemVisa-Urteil klar gemacht, dass es beim Asylrecht keine freie Wahl desZiellandes gibt.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell