Weser-Kurier: Joerg Helge Wagner über Schottland

Bremen (ots) - Zwei machtbewusste Frauen, eine in London, eine inEdinburgh - diese Konstellation hat eine ungute Tradition imInselreich vor der Westküste Europas. Nun wird es sicher nicht wiedermit Krieg und Hinrichtung enden wie bei Elizabeth I. und MariaStuart. Und auch die Schlacht von Culloden, die 1746 die Zwangsunionder Schotten mit den Engländern blutig und brutal besiegelte, wirdnicht erneut geschlagen werden. Aber die Historie zeigt, wie tief dieWurzeln der schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen reichen. Dochdamals wie heute sind die Schotten nicht einig: 2014, beim erstenReferendum, stimmten sie mit 55 Prozent für einen Verbleib imVereinigten Königreich. Aber wenn die britische Regierungschefin Mayheute betont, ein stabiles Königreich sei um so wichtiger in der Zeitdes EU-Austritts, wird das die Schotten auch nicht überzeugen: Diewaren nämlich zu 62 Prozent gegen den Brexit. Ihre PremierministerinSturgeon will deshalb weiterhin Zugang zum EU-Binnenmarkt und denVerbleib in der Zollunion, also Ausnahmen vom harten Brexit. Mayverweigert dies und wird auch bei einem zweiten Referendumunerbittlich auf die Bremse treten. Deutschlands AußenministerGabriel hat sich nun eindeutig auf Mays Seite geschlagen - nach einemGespräch mit seinem spanischen Kollegen Dastis, den in Katalonienähnliche Sorgen plagen wie May in Schottland. Das fragwürdigeArgument der beiden: Man wolle keine neuen Grenzen in Europa. Das isteine perfide Verdrehung der Tatsachen: Die Engländer wollen mit demBrexit neue Grenzen ziehen, nicht die Schotten mit ihrem Bekenntniszur EU.