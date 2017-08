Bremen (ots) - Fahrverbote für Dieselautos seien keine Lösung fürden aktuellen Streit rund um den Schadstoffausstoß in deutschenInnenstädten. Das machte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IGMetall, im Interview mit dem WESER-KURIER (Mittwochausgabe) deutlich."Es ist nicht gerecht, Millionen Dieselfahrer von Husum bisGarmisch-Partenkirchen mit der Entwertung ihrer Fahrzeuge zubedrohen, nur weil manche Städte nicht in der Lage sind, überVerkehrssteuerung ihre eigenen Hausaufgaben zu machen." Die IG Metallhabe schon vor 25 Jahren neue Mobilitätskonzepte gefordert, damalsaber wenig Gehör gefunden. "Auch heute sind wir die Mahner und laufengegen eine Ignoranz in Teilen der Industrie an." Wolle die deutscheAutoindustrie mit E-Autos erfolgreich sein, müsse die Politik vorallem die Infrastruktur wie etwa Ladesäulen ausbauen. "Es müssen nochMilliarden investiert werden", sagte der 61-Jährige. Die Herstellermüssten wiederum dafür sorgen, dass ein Großteil der Wertschöpfungbeim E-Auto-Bau in Deutschland bleibe. "Von zentraler Bedeutung istvor allem die Batteriefertigung. Je mehr davon in Asien passiert,desto gefährdeter sind die Beschäftigten."Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell