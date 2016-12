Weser-Kurier: Hilfsnetz mit Löchern - Über Obdachlosigkeit schreibt Silke Hellwig

Bremen (ots) - Das Leben auf der Straße muss unerbittlich sein. Esfehlt an allem, insbesondere an Schutz. Obdachlose sind immer wiederAngriffen ausgesetzt wie in der Nacht zu Sonntag, als Jugendliche inBerlin die Klei-dung eines Schlafenden anzündeten. Das deutscheSozialsystem sieht eigentlich nicht vor, dass irgendjemand einesTages ohne Obdach ist. Es fehlt an Angeboten für Menschen, die schonlange auf der Straße leben und oft psychisch krank sind. Und es siehtnicht danach aus, als gäbe es staatlicherseits die Absicht, dieseLöcher zu stopfen. Wer - wie die Bundesregierung - eine offizielleErfassung von Wohnungs- und Obdachlosen ablehnt, räumt dem Problemkaum Vorrang ein. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfeführt indes eine Sta-tistik: Seit 1991 sind fast 300 Obdachlose aufder Straße erfroren.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell