Weser-Kurier: EWE kann Klitschko-Spende zurückerhalten

Bremen (ots) - Der Oldenburger Energieversorger EWE kann daraufhoffen, die umstrittenen Spendengelder in Höhe von 253.000 Eurozurückzuerhalten. Derzeit liegt das Geld, das an die Stiftung desEx-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko mit Sitz in Kiew gehen sollte,noch bei der Maecenata-Stiftung in München. Das bestätigten dieMaecenata-Stiftung und die EWE dem WESER-KURIER. DieMaecenata-Stiftung ist ein Dienstleister, der Spenden fürausländische Wohltätigkeitseinrichtungen bündelt und dannweitervermittelt. Im Fall der Klitschko-Stiftung überweist dasInstitut nach eigenen Angaben einmal im Quartal das gesammelte Geld.Im Januar wurden die Zahlungen nach Angaben des Geschäftsführers derMaecenata-Stiftung, Christian Schreier, wegen der Unruhen in derUkraine auf Wunsch der Klitschko-Stiftung ausgesetzt. Mit dieserZahlung wären auch die 253.000 Euro der EWE in die Ukraine überwiesenworden.Wegen der Negativberichterstattung rund um die Spende hat sichSchreier nach eigenen Angaben an die EWE gewandt. "Spenden müssen aufFreiwilligkeit basieren", sagte er. Dies sei in diesem Fall nichtgegeben. Daher habe er angeboten, das Geld zurückzuerstatten. Derzeitliefen die entsprechenden Abstimmungen mit der EWE. DerEnergieversorger bestätigte dies. Der bisherige EWE-VorstandschefMatthias Brückmann war über diese Spende gestürzt und amMittwochabend vom EWE-Aufsichtsrat abberufen worden. Brückmann hattedie Spendensumme im vergangenen Jahr überweisen lassen, ohne denFinanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates darüber zuinformieren.