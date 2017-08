Weser-Kurier: Chef des Raumfahrtunternehmens OHB lenkt nach Kritik von US-Investor Wyser-Pratte ein

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) - Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB SE will auf dieKritik eines US-Finanzinvestors reagieren und an seiner Außenwirkungarbeiten. Der OHB-Vorstandsvorsitzende Marco Fuchs sagte demWESER-KURIER (Freitagausgabe): "Wir müssen OHB in Zukunftdifferenzierter darstellen." Durch den offenen Brief des InvestorsGuy Wyser-Pratte sei ihm noch einmal richtig klar geworden, "dass wiruns in der Außendarstellung sehr auf die Familie Fuchs fokussieren."Die Familie ist mit gut 70 Prozent Mehrheitseignerin an der OHB SE,30 Prozent sind in Streubesitz. Wyser-Pratte ist nach eigenen Angabender zweitgrößte Anteilseigner, der nicht zur Inhaber-Familie Fuchsgehört. Er hatte das Unternehmen und seine Führung in der vergangenenWoche in einem offenen Brief attackiert. Einzelne inhaltliche Punktehabe der Investor darin auch zu recht angesprochen, sagte Fuchs nun."Es gibt mehr und mehr Anwendungen für unsere Satelliten, dieaußerhalb der wissenschaftlichen Raumfahrt liegen - der Druck, sichweiterzuentwickeln, ist für ein Unternehmen wie unseres natürlichauch da groß." Den Vorwurf der Intransparenz und Abhängigkeit derFührungskräfte von der Familie wollte sich der Vorstandsvorsitzendeaber nicht gefallen lassen. OHB gleiche sich mit dem sogenanntenCorporate Governance Kodex ab. "Alles, was wir anders machen, müssenwir begründen", sagte Fuchs. Das sei in der Vergangenheit vielleichtetwas "zu schmallippig" geschehen. "Das werden wir mit Sicherheitintern noch einmal besprechen und ändern."Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell