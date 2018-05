Weser-Kurier: Bremer Regierungschef Sieling rutscht in Wählergunst weiter ab

Bremen (ots) - Ein Jahr vor der nächsten Bürgerschaftswahlbefindet sich der rot-grüne Bremer Senat samt Bürgermeister CarstenSieling in einem Popularitätstief. In einer repräsentativen Umfragevon Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER (Bremen) erklären 55Prozent der Befragten, sie seien mit der Arbeit der Landesregierungwenig oder gar nicht zufrieden. Nur 40 Prozent der Wähler meinen, derSenat mache einen guten Job. Gegenüber der letzten Befragung im Mai2016 bedeutet dies eine nochmalige leichte Verschlechterung derWerte. Im Vergleich der zehn Bundesländer, in denen Infratest-Dimapseit Juni 2017 entsprechende Werte erhob, hat nur die BerlinerLandesregierung mehr Gegenwind. Das eingetrübte Stimmungsbild zeigtsich auch beispielhaft anhand der Bewertung des Regierungschefs. DerSPD-Politiker Sieling rutscht auf der Zufriedenheitsskala auf 39Prozent ab. Im Mai 2016 waren es noch drei Prozentpunkte mehr. Diebesten Zahlen innerhalb des Senats weist Innensenator Ulrich Mäurer(SPD) auf.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell