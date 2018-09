Weser-Kurier: Bremer Grünen-Fraktionschefin fordert Ablösung von Seehofer

Bremen (ots) - Die neue Spitzenkandidatin der Grünen im rot-grünregierten Bremen, Maike Schaefer, sieht nach dem Maaßen-Debakel fürInnenminister Horst Seehofer keinen Platz mehr in derBundesregierung. "Maaßen muss gehen, genauso wie Innenminister HorstSeehofer", sagte Schaefer dem Bremer WESER-KURIER (Samstagausgabe) ineinem Interview. Die Grünen-Politikerin befürchtet auch, dass dieBerliner Affäre das gesellschaftliche Demokratieverständnisbeschädigt. "Ein Verfassungsschutzpräsident, der Mist baut und denRechtsextremen in die Hände spielt, wird zum Staatssekretär befördert- das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Ist doch klar, dass soein Vorgang dem Vertrauen in demokratische Institutionen schadet",sagte die Bremer Fraktionschefin.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell