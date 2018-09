Weser-Kurier: Bremens Bürgermeister Sieling (SPD) will Landesmindestlohn anheben

Bremen (ots) - Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) willden Landesmindestlohn in der Hansestadt anheben. Im Gespräch mit demWESER-KURIER (Bremen) sagte er, ihm schwebe eine Erhöhung "zunächstauf 10,80 Euro" vor. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 8,84 Euro.Das ist die Höhe des bundesweit geltenden gesetzlichen Mindestlohns,an die derzeit auch die Bremer Untergrenze des Landesmindestlohnsgekoppelt ist. Die Hansestadt hatte 2012 als erstes Land einengesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Im Gespräch mit dem WESER-KURIERübte Sieling nun Kritik am aktuellen Niveau des bundesweitenMindestlohns. "Damit bin ich absolut nicht zufrieden", sagte er.Selbst die 9,35 Euro, die 2020 erreicht sein sollen, verhindertennicht, dass in Vollzeit arbeitende Menschen aufstockende Leistungenbeantragen müssten. "Von daher will ich, dass wir unserLandesmindestlohngesetz neu ausrichten und mit einer Höhe versehen,die dafür sorgt, dass die Betroffenen dann nicht mehr zum Amt gehenmüssen", sagte er. Mit den von ihm vorgeschlagenen 10,80 Euro würdeBremen nach Sielings Angaben über der sogenannten Aufstocker-Grenzeliegen. Dieser Betrag entspreche zurzeit auch der unterstenLohngruppe des Öffentlichen Dienstes. "Ich will, dass wir dann eineentsprechende Koppelung in das Gesetz hineinschreiben und derLandesmindestlohn künftig an die Ergebnisse der Tarifverhandlungengebunden ist", sagte der Bürgermeister. Damit sei garantiert, dassder Landesmindestlohn schrittweise weiter steige. Sieling soll andiesem Sonnabend bei einem außerordentlichen Landesparteitag derBremer SPD zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl 2019gekürt werden.Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell