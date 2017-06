Weser-Kurier: Birgit Holzer über die französischen Parlamentswahlen

Bremen (ots) - Auf Frankreichs Wähler war zuletzt Verlass, wenn esdarum ging, einem neuen Präsidenten die notwendige Machtbasis zugeben, um regieren zu können. Meist wurde bei den Parlamentswahlenkurz nach dem Amtsantritt des Staatschefs dessen politische Richtungbestätigt und legitimiert - das erscheint konsequent, wenn man eineBlockade-Situation vermeiden will. Diese Tendenz zeigt nun auch dieerste Runde der Parlamentswahlen, nach der sich Emmanuel MacronsPartei "La République en Marche" (REM) klar an die Spitze setzt.Zugleich ist die geringe Wahlbeteiligung entweder ein Zeichen desMisstrauens einiger gegen den Präsidenten - oder des Desinteressesnach all den langen von Wahlkämpfen bestimmten Monaten. Oder derTriumph von REM galt vielen als ohnehin ausgemacht. Nun steht siewohl vor einer absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung. Und dasüberwiegend mit Kandidaten, die oft unerfahrene Politik-Novizen sind,aber für Erneuerung stehen. Um viele Bewerber der traditionellenParteien, darunter einige prominente Gesichter, zu schlagen, reichtedas Siegel REM - wie ein Gütezeichen. Macron hat hoch gepokert mitseinem Versprechen eines Wechsels. Nun wird er spektakulär für diesenWagemut belohnt. Lange schien ein Sieg des 39-Jährigen bei denPräsidentschaftswahlen ebenso unwahrscheinlich wie der Durchmarschseiner Partei auch im Abgeordnetenhaus. Der Umsturz der politischenLandschaft Frankreichs ist revolutionär. Macron hat das Bedürfnisnach einem Wandel gespürt, der auf eine konstruktive Zusammenarbeitin der Mitte des politischen Spektrums abzielt. Das verfestigtzugleich die Krise der traditionellen Parteien, die historischabgestürzt sind und sich einer schmerzhaften Inventur stellen müssen.Die geringe Wahlbeteiligung zeigt einerseits, dass Macron trotz einesüberwiegend gelungenen Starts noch längst nicht alle mitgerissen hat.Aber eben auch, dass es die anderen Parteien ebenso wenig tun undkeine glaubwürdige Alternative darstellen. Auch die Populisten vonlinks und rechts, die bei der Präsidentschaftswahl noch weit kamen,straucheln. Für Frankreich ist diese Entwicklung positiv. Sie erlaubtdem Land, vorwärts zu marschieren.Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell