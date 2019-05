Bremen (ots) - Werder-Sportchef Frank Baumann sieht ein möglichesInteresse anderer Vereine an Bremens Trainer Florian Kohfeldt "sehrentspannt". Im Interview mit dem WESER-KURIER (Samstag-Ausgabe) sagteBaumann: "Florian identifiziert sich schon zu 100 Prozent mit Werderund hat betont, dass er sich auch in den nächsten Jahren bei Werdersieht." Grundsätzlich freue er sich über die gute Entwicklung deserst 36 Jahre alten Cheftrainers: "Er ist für uns ein ganzentscheidender und elementarer Faktor für die Entwicklung der letzten15 Monate."Baumann selbst ist in diesem Monat drei Jahre als Sportchef im Amtund zieht ein positives Zwischenfazit. Werder sei "sportlich undwirtschaftlich deutlich stabiler als vor drei Jahren", erklärteBaumann, "wir sind auf einem guten Weg und stehen als Klub für Werteund für einen bestimmten Fußball".Unabhängig vom Saisonausgang sei es richtig gewesen, das ZielEuropa im vergangenen Sommer so offensiv zu formulieren: "Was wirdamit erreichen wollten, haben wir auch geschafft. Weil wir imVerein, bei den Mitarbeitern und bei den Spielern erreicht haben,dass wir nicht mit wenig zufrieden sind, sondern versuchen, dasBestmögliche herauszuholen. Dass wir unabhängig von Ergebnissen jedenTag hart dafür arbeiten, als Klub für etwas zu stehen."Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell