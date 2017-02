Weser-Kurier: Autobauer Borgward entscheidet sich für Bremen

Bremen (ots) - Der Autobauer Borgward hat sich auf einen Standortfestgelegt: Wie der WESER-KURIER aus Unternehmenskreisen erfuhr, seies "sehr wahrscheinlich", dass die Fabrik auf stadtbremischem Gebietgebaut wird. Demnach hat Borgward die Pläne für sein Werk noch einmalerweitert. Neben der Fahrzeug-Fertigung sollen auch eine Teststreckeund eine Erlebniswelt auf dem neuen Gelände entstehen.Zwischenzeitlich galt lange ein Areal in Bremerhaven als Favorit fürdie Neuansiedlung. Borgward selbst wollte die Informationen nichtkommentieren. Wo genau in Bremen das Werk errichtet wird, ist nochnicht bekannt. Derzeit sei man mit baurechtlichen Themen befasst,heißt es aus dem Unternehmen. Schon Anfang des Jahres hatte es abergeheißen, dass das Unternehmen einen größeren Standort als zunächstangekündigt suche. Damals war aber noch nicht öffentlich, dass dieFabrik um Teststrecke und Erlebniswelt erweitert werden soll. Denkbarwäre etwa ein Museum über die Geschichte der Firma Borgward, die inBremen ihren Ursprung hat. Borgward hatte vergangenen Oktoberangekündigt, seine erste deutsche Fertigung im Bundesland Bremenerrichten zu wollen. Premierenmodell soll das SUV Borgward BX7 mitvollelektrischem Antrieb sein. Weiter geplant sei die Fertigung derElektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle der Baureihe BX5. DieMarkenrechte von Borgward liegen bei dem chinesischen UnternehmenFoton. Der Autobauer hat seinen Deutschlandsitz in Stuttgart.Pressekontakt:Weser-KurierMarkus Peters/Leiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell