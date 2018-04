Weser-Kurier: Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer fordert von der SPD mehr Pragmatismus

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Bremen (ots) - Die Arbeitgeber haben die SPD vor ihrem Parteitagin Wiesbaden zu einem Kurs der Mitte aufgefordert. "Was die Parteibraucht, ist Pragmatismus", sagte Ingo Kramer, Präsident derBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), demWESER-KURIER. "Wenn die SPD aus der 20-Prozent-Ecke herauskommenwill, muss sie wieder in der Mitte der Gesellschaft wählbar werden."An diesem Sonntag will sich die derzeitige Fraktionschefin undfrühere Arbeitsministerin Andrea Nahles auf dem Sonderparteitag zurSPD-Chefin wählen lassen. Gegen sie kandidiert FlensburgsOberbürgermeisterin Simone Lange.Nach Einschätzung von Arbeitgeberpräsident Kramer könnte es Nahlesan der Parteispitze gelingen, der von monatelangem Richtungsstreitgeschwächten SPD wieder ein deutlicheres Profil zu geben. "Ich traueihr zu, dass sie der Partei eine klare Richtung gibt", sagte Kramer.In der Zusammenarbeit mit Nahles habe er sie als pragmatischePolitikerin erlebt, sie bringe auch ein "Gespür" fürwirtschaftspolitische Themen mit. "Ihre Grundposition ist eine linkeund soziale, die sie aber mit dem abgleicht, was machbar ist."Der BDA-Präsident kritisierte, dass die SPD in ihrem Leitantragfür den Parteitag unter anderem ein neues Steuersystem fordert, dasvermögende Bürger stärker belastet. "30 Prozent der Steuerzahlertragen heute bereits mehr als 80 Prozent der Einkommenssteuerlast",sagte Kramer. Steuererhöhungen träfen den Mittelstand bis hin zumFacharbeiter. "Ich würde in Zeiten höchster Steuereinnahmen niemandemraten, an dieser Schraube zu drehen", so der Bremerhavener.Kramer zeigte sich zudem besorgt, dass von Teilen derSozialdemokraten über mögliche Alternativen zu Hartz IV diskutiertwird. "Die SPD hadert insgesamt mit den großen Erfolgen ihrer Agenda2010, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen." DieseReformen hätten wesentlich dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit inDeutschland zu senken. "Damit gewinnt man weder Wähler nochLeistungsbereitschaft."Angesichts der Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dieBeiträge zur Pflegeversicherung anzuheben, erinnerte derArbeitgeberpräsident die Bundesregierung an ihre Zusage, dieLohnnebenkosten nicht über die Grenze 40 Prozent der Gehälter zuerhöhen. "Jeder Anstieg muss gegenfinanziert werden, und zwarinnerhalb des Systems", sagte Kramer. "Uns geht es darum, dass dieRegierung das 40-Prozent-Ziel in der Summe einhält."