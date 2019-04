Das Wesen der Zukunft definieren: offizieller Start der DIGIX HUAWEI Global Smartphone Theme Design Competition

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die DIGIX HUAWEI GlobalSmartphone Theme Design Competition, ein weltweiter Wettbewerb fürdas Design von Smartphone-Themes, startete offiziell am 11. April undlud ausgezeichnete Designer und Kunstbegeisterte aus der ganzen Weltdazu ein, themengebundene Designs für die Benutzeroberfläche, wieIllustrationen, Animationen und 3D-Grafiken, einzusenden. Das Mottodes Wettbewerbs "Hello, New Art" möchte eine Verschmelzung von Kunstund Technik schaffen und topmodernes Design und Ästhetiktrends mitden weltweiten Nutzern teilen.Weltweit anerkannte Juroren ermöglichen die Schaffung einerinternationalen professionellen DesignerszeneEine beeindruckende Jury wurde ernannt, zu der Xiaokang Liu(Gründer von KL&K Creative Strategics), Jun Fei (Professor an derSchule für Gestaltung, Zentralakademie für Bildende Künste), Bai Cha(einer der beliebtesten chinesischen Comiczeichner), María JoséPérez-Luque (Leiterin des Multimedia- und Grafikdesignprogramms,ESNE, Madrid), Alejandro Magallenes (Mitglied der Alliance GraphiqueInternationale), Jun Liang (Huawei UCD Leitender Direktor fürBenutzererlebnisdesign), Alexandre Plicque Gurlitt (Leitender VisualDesigner, Paris Aesthetic Research Center) und andere berühmteDesigner gehören, um die einflussreichste Designerszene in derBranche der Mobiltelefonie zu schaffen.Ausgewählte Gastdesigner schaffen konzeptuelle Arbeiten undinterpretieren das Wesen der neuen KunstFür die Aufwärmphase dieses Wettbewerbs wurde eine einflussreicheExpertengruppe eingeladen, die eine Reihe von stilvollen undfantasievollen Meisterwerken kreierte, um dem Publikum die neueDefinition des Kunstbegriffs vor Augen zu führen. Die Teilnehmerlistesetzt sich wie folgt zusammen:Ye Luying, Designerin, die in der Forbes Under 30 Asia List genanntwirdWu Sijun, NachwuchskünstlerLOST7, bekannter DesignerPaulo Villagrán, einer der bekanntesten Designer MexikosWang Yunfei, bekannter DesignerFIREYE, bekannter DesignerSein Können in vier Hauptkategorien unter Beweis stellenDer diesjährige Global Theme Design-Wettbewerb ist in vierverschiedene Kategorien unterteilt und schließt Illustration,Animation, 2D-Grafik und 3D-Grafik mit ein. Designer können ihreArbeiten in jeder Kategorie einreichen, sich um den Preis bewerbenund sich im jeweiligen Bereich profilieren.Bei diesem hochkarätigen Designwettbewerb konkurrieren Designeraus aller Welt auf derselben Bühne und interpretieren neue Kunst aufaußergewöhnliche Weise kreativ. Kunstdesign wird von diesentalentierten Designern im Bemühen, die Zukunftsästhetik zuerforschen, neu belebt.Großzügige Preise für DesigntalenteAcht Hauptpreise in Höhe von insgesamt mehr als 330.000 US-Dollarwerden für 134 Gewinner vergeben, darunter der Global Winner GrandPrize, der Stars of Tomorrow Award, der Most Popular Award und vielemehr. Zusätzlich zu den Bargeldprämien wird im Rahmen desDesigner-Förderprogramms ein spezieller Kreativfonds eingerichtet,der die Schaffung von Kunstwerken anregen soll und Künstlern einangemessenes Einkommen garantiert. Zeitgleich wird dieser Wettbewerbin mehr als 170 Ländern und Regionen gestartet. Alle Einsendungenwerden weltweit über Online- und Offline-Kanäle Milliarden vonMenschen zur Verfügung gestellt und Hunderte von Millionen vonNutzern von Huawei-Smartphones erhalten so eine außergewöhnlicheErfahrung.Einfache Gestaltung von Designs mit dem Huawei Themes DevelopmentTool 9.0Passend zum Wettbewerb führte Huawei das Theme Development Tool9.0 offiziell auf dem Markt ein. Das neu verbesserte Tool zurEntwicklung von Designs unterstützt die Bearbeitung vonVisualisierungen von Designs, eine mehrstufige Online-Vorschau unddie Bereitstellung von Inhalten per Mausklick, so dass Designerkomplexe Entwicklungen von Lock-Screen-Skripten usw. vermeidenkönnen, eine designerfreundliche Umgebung entsteht und mehr Zeit fürdie Gestaltung bleibt.Wichtige Information zum Event: Ihre Teilnahme hat einen wichtigenEinfluss auf die Zukunft der Ästhetik des Smartphone-Theme-DesignsDas Theme ist eine der wichtigsten kreativen Möglichkeiten fürSmartphones und ein Theme-Designer ist in der Lage Kunst mitTechnologie zu vereinen. Dabei werden Hunderte von Millionen vonNutzern von den einzelnen Aspekten des Designs beeinflusst.Wir glauben, dass eine große Anzahl Designer aus aller Welt mitBegeisterung am Wettbewerb teilnehmen werden. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte die offizielle Website:https://themes.cloud.huawei.com/contest/index.html oder öffnen Siedie Anwendung Huawei Themes, um zur Anmeldeseite für den Wettbewerbzu gelangen und sich für Ihre Teilnahme anzumelden!Informationen zu Huawei Consumer Business GroupDie Produkte und Dienstleistungen von Huawei sind in mehr als 170Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerungverwendet. Es wurden bereits 14 Forschungs- und Entwicklungszentrenin Nordamerika, Europa, Japan, Indien und China usw. etabliert. Alseine der drei Unternehmensgruppen von Huawei bietet Huawei ConsumerBG Smartphones, PCs und Tablets, Wearables, mobile Breitbandgeräte,Dienste für Geräte der Produktreihen und Cloud-Dienste zu den Gerätenan und ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Dasglobale Netzwerk, die globale Geschäftskapazität und die globalePartnerschaft von Huawei stützen sich auf 20 Jahre Erfahrung in derTelekombranche. Huawei Consumer BG möchte den Verbrauchern dieneuesten Technologien bereitstellen und die Vorteile der technischenFortschritte mit Menschen auf der ganzen Welt teilen. Machen Sie mitund lassen Sie Träume wahr werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://consumer.huawei.com/enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871569/HUAWEI_THEME_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871567/HUAWEI_THEME_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871568/HUAWEI_THEME_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871566/HUAWEI_THEME_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871570/HUAWEI_THEME_4.jpgPressekontakt:Shaun Li+86-150-1131-6680shaun.li@hkstrategies.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell