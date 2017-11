Wertschätzende Kommunikation - Erfolgsformel aus der Wirtschaft jetzt im Leistungssport angekommen / Hockey-Bundestrainer und Projekt Next Coach kooperieren mit Beate Brüggemeier

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Frankfurt (ots) -Ellenbogen-Mentalität, hierarchische Denkmuster und autoritärerUmgangston - all das prägt häufig den Sport und gilt oft als nötigeHärte, um Gewinner hervorzubringen. Der Deutsche Hockey-Bund hat mitacht führenden Hockey-Trainern und Mitgliedern seines innovativenTrainer-Projektes NextCoach wertschätzende Kommunikation als einneues, wertvolles Tool für Trainer in den Fokus genommen und einenWorkshop mit der renommierten Business- und KommunikationstrainerinBeate Brüggemeier durchgeführt. Die Trainer haben dort dieseinnovative und in der Wirtschaft bewährte Kommunikations-methode anPraxisbeispielen aus dem Sport kennengelernt und erprobt.Einzigartiger Ansatz im Sport"Dieser Ansatz ist meines Wissens im Sport einzigartig", so AndréHenning, Head-Coach von Erstligist Rot-Weiss Köln und Initiator desWorkshops, der vom Förderverein "Freunde des Hockeys e.V."unterstützt wurde. Für ihn ist klar, dass Kommunikation eines derwichtigsten Tools für den Erfolg im Trainer-Alltag ist. Geprägt vonkurzfristigen Herausforderungen, zunehmender Komplexität und dergeforderten Flexibilität, müssen die drängenden Fragen gemeinsam mitdem Team und dessen Umfeld zeitnah geklärt werden: Aber wie ist derrichtige Weg? Wie transportiere ich als Trainer die wichtigenInhalte, ohne dass Spieler oder Mitarbeiter auf der Strecke bleiben?"Je wertschätzender die Kommunikation mit dem Team ist, desto höherdie Chance einen gemeinsamen Erfolg zu generieren und ein starkesTeam zu formen", sagt Herren-Bundestrainer Stefan Kermas.Gemeinsam neue Welten entdecken"Es war überraschend, wie schnell sich Beate Brüggemeier in diebesprochenen Situationen aus dem Sportalltag hineinversetzen unddiese klar analysieren konnte", sagt U21-Bundestrainer ValentinAltenburg. "Mit praktischen Tipps und verschiedenen Rollenspielen hatsie es immer wieder geschafft uns mitzunehmen." Der Workshop AnfangNovember 2017 im Taunus war für beide Seiten ein Einblick in neueWelten und ging weit über den eigenen Tellerrand hinaus.Alte Denk- und Verhaltensmuster aufbrechenNominierungsgespräche, Auseinandersetzung mit Staff und Spielernsowie das Festsetzen von Teamzielen - das sind herausforderndeSituationen, für die es die passende Kommunikation braucht. Für dieTrainer ist nun klar: Wertschätzende Kommunikation ist ein sehrspannender Weg, um alte Denk- und Verhaltensmuster aufzubrechen."Wenn wir zukünftig in stressigen und herausfordernden Situationenauf diese Weise mit dem Spieler oder dem Team kommunizieren könnten,erreichen wir durch Empathie die Stabilität und Sicherheit, die dieMannschaft braucht. "Das ist ein großer Durchbruch", betont StefanKermas. Auch für die Kommunikation im Verband sehen alle TrainerPotenzial: Sich eingebunden fühlen und sich mit seinen Ideen undVorstellungen einbringen können, das stärke und verbessere dasGesamtsystem und macht uns gemeinsam erfolgreicher!Techniktraining für den Kopf:"Wertschätzende Kommunikation ist beim Sport wie dasTechniktraining: Erst geht es durch den Kopf und läuft noch nichtrund. Es braucht Übung, um es zu automatisieren", beschreibt UlrichForstner (Bundestrainer Wissenschaft) das Tool. FürKommunikationstrainerin Beate Brüggemeier liegt der Schlüssel desErfolgs im bewussten Umgang mit Sprache. Denn sie kann verbinden odertrennen. Die wertschätzende Kommunikation bietet eine Kombination ausüberzeugender, klarer und kurzer Sprache, gepaart mit einfühlsamemZuhören der Fakten sowie dem Anerkennen von Gefühlen und Werten beisich und beim anderen. Diese Erkenntnisse lösten bei den beteiligtenTrainern echte Begeisterung aus. Dies ist der Beginn eineswerteorientierten Wandels für Respekt, Vertrauen, Teamgeist,Menschlichkeit und Empathie, alles mit bewusster Kommunikation undSprache."Es ist großartig, dass sich der Sport nun dafür öffnet", sagtBeate Brüggemeier. "Für mich war das Kommunikationstraining mit denführenden Hockey-Trainern Deutschlands ein Highlight: Offen,zielbewusst, diszipliniert und mit einem schnellen Transfer aufeigene Beispiele - einfach Power ohne Ende, auch nach 12 StundenWorkshop!"NextCoach ist ein innovatives Projekt des Deutschen Hockey-Bundes,das 2014 mit dem Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Klöckner(Konstanz) als Projektleiter gegründet wurde, um eigene Trainerfortzubilden und zukunftsweisend aufzustellen. Mittlerweile steuertsich die Gruppe selbst. Der Name NextCoach leitet sich aus dem
Verständnis ab, dass es heutzutage immer schnellere Herausforderungen
für Trainer gibt, denen sie sich mit einem flexiblen, sich ständig
auf den neuesten Stand gebrachten Wissen stellen müssen, um mit der
zunehmenden Komplexität umzugehen. Der DHB ging mit der Gründung
einen neuen Weg als Trainerinitiative.
Beate Brüggemeier ist Kommunikations- und Managementberaterin mit
eigenen Unternehmen in Hofheim am Taunus. Ihre Spezialgebiete sind
Konzepte der Wertschätzenden Führung und Kommunikation für die freie
Wirtschaft. Ihr Buch Wertschätzenden Kommunikation im Business,
Junfermann Verlag ist mit der vierten Auflage im November 2017 neu
erschienen.