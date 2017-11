Wertpapiergeschäft: Banken lassen mögliche Neukunden links liegen - Viele Deutsche haben Interesse an Wertpapieren, aber keine Ansprechpartner

Frankfurt am Main (ots) - Die Banken in Deutschlandvernachlässigen das Wertpapiergeschäft. Viele Deutsche interessierensich zwar für Wertpapierkäufe, ihre Geldinstitute haben sie aberbislang noch nicht darauf angesprochen und mögliche Optioneneröffnet. Bei rund 13 Prozent der Bundesbürger ist dies der Fall. Daszeigt die "Kundenbankstudie Deutschland 2017" desBeratungsunternehmens Eurogroup Consulting.Allerdings gibt es regional deutliche Unterschiede. In Bremen istdas Potenzial am größten, neue Kunden für den Einstieg am Aktienmarktzu begeistern. Jeder fünfte Kunde (21,4 Prozent) in der Hansestadtgibt an, er würde Geld in Wertpapieren anlegen wollen, doch dieBankangestellten hätten ihm noch keine entsprechenden Offertengemacht. Auch in Hamburg versprechen solche Angebote Erfolg: 17,2Prozent der Befragten, die in der Elbmetropole leben, sind nacheigenen Angaben noch nie gefragt worden. Damit liegt sie auf demzweiten Platz. Nur etwas schlechter als im Norden, aber immer nochvielversprechend ist die mögliche Geschäftslage in Rheinland-Pfalz(15,9 Prozent) und Brandenburg (15,7 Prozent).Auch Potenzial in NiedersachsenGute Chancen, zusätzliches Geld mit Wertpapiergeschäften zuverdienen, gibt es für die Finanzinstitute in Thüringen, Sachsen undNiedersachsen. In Thüringen gab rund jeder zehnte Kunde (9,8 Prozent)an, die eigenen Euro an der Börse anlegen zu wollen, jedoch nicht aufKaufmöglichkeiten aufmerksam gemacht worden zu sein. In Sachsen liegtdas Potenzial bei 8,6 Prozent. Das Schlusslicht bildet hierNiedersachsen mit immerhin noch 7,8 Prozent der Befragten teiltenmit, sie wollten investieren, seien aber darüber nicht informiertworden."In unserer Mittelschicht schlummert enormes Potenzial für denAktienhandel", sagt Heinrich Piermeier, Partner bei EurogroupConsulting Deutschland, angesichts der Zahlen. "Denn auch vieleInvestitionen in Höhe von 50 Euro bringen letztlich gute Erträge."Die Banken hätten sich in der Vergangenheit zu sehr auf dievermögenden Kunden - zum Beispiel mit Private Banking - konzentriert.Das sei ein Fehler gewesen. Seine Empfehlung an die Finanzinstitutelautet daher, das Wertpapiergeschäft in der Masse zu betreiben. Daslohnt sich laut Piermeier gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase undkann MifiD-konform betrieben werden. "Die Geldinstitute sollten auchin kleinen Tranchen denken und sich organisatorisch wieder besseraufstellen - so wie früher, als die Wertpapierabteilungeneigenständig und nicht einfach Teil des Privatkundengeschäfts waren",sagt der EGC-Experte.Über die "Kundenbankstudie Deutschland 2017"Im April 2017 führte EUROGROUP CONSULTING eine Studie zum Thema"Potenziale offensiv nutzen!" - Kundenbankstudie Deutschland 2017"durch. An der Online-Befragung nahmen 2.002 Personen ab 16 Jahren mitHauptwohnsitz in Deutschland teil.Autoren der Studie sind Heinrich Piermeier und Michael Matt. Umeine bevölkerungsrepräsentative Struktur der Daten zu erhalten,erfolgte die Erhebung nach vorgegebenen Quoten über die MerkmaleGeschlecht, Alter und Bundesland. Als Referenzdatei wurden dieBevölkerungsdaten des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt.Über EUROGROUP CONSULTING:Als unabhängiges, partnerschaftlich strukturiertesBeratungsunternehmen sind wir zugleich Teil des internationalenBeratungsnetzwerks Nextcontinent. Sie finden uns dort, wo Sie unsereUnterstützung benötigen: Mehr als 1.000 hoch qualifizierteMitarbeiter arbeiten an 35 Standorten in insgesamt 30 Ländern.Mobilisierung von der Strategie bis zur Implementierung - wirvereinen bankfachliche mit IT-Expertise und stellen dabei denMenschen als wichtigsten Erfolgsfaktor konsequent in den Mittelpunkt.Unsere Kunden in Deutschland und Österreich sind namhafte Unternehmenaus dem Finanzdienstleistungssektor, die von unserer langjährigenErfahrung als Managementberater profitieren. Weltweit beraten wirdarüber hinaus Unternehmen aus unterschiedlichen Industrie- undDienstleistungsbranchen sowie aus dem öffentlichen Sektor. DerHauptsitz von EUROGROUP CONSULTING befindet sich in Frankfurt amMain, ein weiterer Standort ist Wien.Pressekontakt:Karim SchäferFaktenkontor GmbHTel: +49 (0)40 253 185-120Fax: +49 (0)40 253 185-320E-Mail: karim.schaefer@faktenkontor.deOriginal-Content von: EGC Eurogroup Consulting AG, übermittelt durch news aktuell