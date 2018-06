Wertgarantie unterstützt Deutsche Stiftung Weltbevölkerung: Neuer Youth Truck für Aufklärungsarbeit in Uganda

Hannover (ots) - Auch 2018 engagiert sich der hannoverscheVersicherer Wertgarantie gemeinsam mit der Deutschen StiftungWeltbevölkerung (DSW) für Jugendliche in Ostafrika. Nachdem dasbisherige Jugendaufklärungsmobil der Stiftung Ende 2017 das Endeseiner Lebensdauer erreicht hatte, folgte Wertgarantie der Bitte derDSW um Spenden, sodass ein neues Fahrzeug für den Einsatz als YouthTruck angeschafft und Ende Mai eingeweiht werden konnte."Rund 30.000 Jugendliche in Uganda wurden allein 2017 durch denEinsatz nur eines Youth Trucks mit Informationen zuGesundheitsvorsorge, Sexualität und Verhütung erreicht. Dieser großeErfolg hat uns angespornt, uns für den dauerhaften Einsatz des Trucksund der damit verbundenen Aufklärungsarbeit zu engagieren und 30.000Euro dafür bereit zu stellen", so Wertgarantie-VorstandsvorsitzenderThomas Schröder."In Entwicklungsländern werden pro Jahr etwa 89 Millionen Frauenungewollt schwanger, das sind 43 Prozent aller Schwangerschaften indiesen Ländern", heißt es im UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2017. Etwaein Viertel aller Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren haben demnachbereits ein Kind oder sind schwanger. Deswegen sind Aufklärung undFamilienplanung wichtig, um das Bevölkerungswachstum und dieAusbreitung lebensbedrohlicher Krankheiten einzudämmen. DieNichtregierungsorganisation Action4Health Uganda hat sich der Aufgabeverschrieben, "junge Menschen zu einer gesunden Zukunft zubefähigen"*, erläutert Dr. Tusiime Bernard (PHD),Action4Health-Geschäftsführer in Uganda. Die Organisation ist aus demugandischen Länderbüro der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung zuBeginn des Jahres 2018 hervorgegangen und koordiniert nun dieTätigkeiten der DSW vor Ort.Der Youth Truck ist an rund 100 Tagen im Jahr in entlegenenRegionen des Landes unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu leisten - auchmithilfe der sich an Bord befindenden Unterhaltungselektronik. Dabeiist der Verschleiß des Fahrzeugs durch Fahrten auf staubigenSchotterpisten oder schlammigen, aufgeweichten Wegen besonders hoch."Dank des neuen Youth Trucks können jetzt wieder junge Menschen inabgelegenen Regionen Ugandas mit Informationen zur Aufklärungerreicht werden", fasst Renate Bähr, DSW-Geschäftsführerin, bei derSchlüsselübergabe zusammen. Ein Mitglied des Youth Truck Teams vorOrt ergänzt: "Jetzt müssen wir nicht mehr befürchten, unterwegs mitunserem Fahrzeug liegenzubleiben und Schulen und Gruppen, die auf unswarten, zu enttäuschen."Seit 14 Jahren fördert Wertgarantie das Engagement von DSW und daslangjährige Projekt "Youth-to-Youth". "Dank unserer stabilenGeschäftsentwicklung legen wir Wert darauf, uns als Unternehmensozial zu engagieren und zu helfen, die Zukunft derer zu verbessern,die weniger guten Umständen ausgesetzt sind", betontWertgarantie-Vorstand Patrick Döring.Weitere Informationen unterwww.wertgarantie-group.com/ueber-uns/pressemitteilungen/Die Wertgarantie Group ist ein in über 50 Jahren gewachsenerKonzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der SociétéFrançaise de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer undGarantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus siebenLändern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mitHauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit mehr als 5,5Millionen Verträgen. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrräder und Haustiere versichert.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Public Relations | Tel: 0049511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarina Droste | Referentin Public Relations | Tel: 0049 511 71280-394| E-Mail: m.droste@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell