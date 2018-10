Hannover (ots) - Im Wettbewerb um Fachkräfte buhlen immer mehrUnternehmen um die begrenzte Zahl potentieller Mitarbeiter. DieAusbildung im eigenen Unternehmen hat daher hohen Stellenwert - auchbei der Wertgarantie Group. Das Wirtschaftsmagazin Capital hat daserfolgreiche Engagement der Unternehmensgruppe nun mit derAuszeichnung "Beste Ausbilder Deutschlands" gewürdigt.Mehr als 700 Unternehmen haben an der umfangreichen Untersuchungteilgenommen, mit der die Fachzeitschrift zum zweiten Mal"Deutschlands beste Ausbilder" kürt. Von Dax-Konzernen wie Adidas,Allianz oder Bayer, Deutsche Post und Deutsche Bahn bis hin zuMittelständlern und Handwerksbetrieben haben alle Teilnehmer aufeinen detaillierten Fragenkatalog geantwortet und sind nach denselbenKriterien bewertet worden."Die Auszeichnung als einer der besten Ausbilder Deutschlandsbestätigt unseren Weg: Wir schauen, wie wir junge Leute begeisternkönnen! Das beginnt schon beim Recruiting: Wir verzichtenbeispielsweise auf die 'klassischen' Gespräche und verbringenstattdessen einen ganzen Tag mit den potentiellen Auszubildenden undStudenten. Wir sprechen sie auf Augenhöhe an. Jeder, der unskennenlernt, soll hier arbeiten wollen", ordnet Claudia Mahrendorf,Bereichsleitung Personal, den Erfolg ein.Die umfangreiche Untersuchung, die Capital mit derTalent-Plattform Ausbildung.de und den Personalmarketing-Experten vonTerritory Embrace durchgeführt hat, war in fünf Kategoriengegliedert. Zu den Themen gehörten unter anderem die Betreuung undEinbindung der Auszubildenden im Betrieb, das Lernen im Betrieb, dasEngagement der Unternehmen sowie die Erfolgschancen derAuszubildenden. Insbesondere hinsichtlich der Aspekte Betreuung undEngagement des Unternehmens konnte die Wertgarantie Group vollpunkten und erzielte laut Capital ein exzellentes Gesamtergebnis.Die Wertgarantie Group unterstützt ihre Auszubildenden und bietetihnen Perspektiven nach ihrem erfolgreichen Abschluss. ImArbeitsalltag begegnet man hier in vielen Bereichen Fachkräften undauch Führungskräften, deren Karriere mit einer Ausbildung imUnternehmen begann.Insgesamt absolvieren derzeit 24 junge Menschen eine Ausbildungbei der Wertgarantie Group in Hannover. Ausgebildet werden Kaufleute(m/w) für Büromanagement, Mediengestalter (m/w) Print und Digital,Fachinformatiker (m/w) Systemintegration, Fachinformatiker (m/w)Anwendungsentwicklung sowie duale Studenten (m/w) Betriebswirtschaft(B.A.) Versicherungswirtschaft.Über WertgarantieDie Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsenerKonzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der SociétéFrançaise de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer undGarantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus siebenLändern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mitHauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit sechs MillionenVerträgen. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 Haushalts- undKonsumelektronik, Fahrräder und Haustiere versichert.www.wertgarantie-group.comPressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | Fax: 0049 511 71280-279, E-Mail:u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner| Referent Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |Fax: 0049 511 71280-279, E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell