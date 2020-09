Wertgarantie AG in Wertgarantie SE umgewandelt | Wechsel der Rechtsform abgeschlossen

Hannover (ots) - Die Wertgarantie AG hat ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft ("Societas Europaea", SE) gewechselt. Am 14. Juli 2020 hatte die Hauptversammlung des Unternehmens bereits die Zustimmung erteilt und die Neufassung der Satzung beschlossen, die Eintragung im Handelsregister ist nun erfolgt.Die SE ist gerade für Unternehmen von Bedeutung, die europäisch aufgestellt sind und dies gegenüber ihren internationalen Vertrags- und Kooperationspartnern sowie Tochtergesellschaften auch dokumentieren und signalisieren wollen, erläutert Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender: "Der Wechsel der Rechtsform ist für Wertgarantie darüber hinaus mit Blick auf die Omnichannel-Strategie und die einheitliche vertriebliche Führung aller Märkte von großer Relevanz."Wertgarantie ist mit seinen Produkten in sieben Ländern Europas vertreten und betreibt zwei ausländische Tochtergesellschaften in Frankreich und Spanien. Wertgarantie konnte auch während der Corona-Pandemie die Marktposition weiter ausbauen: Insbesondere in den Niederlanden und in Österreich, aber auch in Spanien liegt das Neugeschäft über Vorjahr. "Diese Chancen wollen wir weiter auch als Europäische Aktiengesellschaft nutzen", sagt Patrick Döring.Über die Wertgarantie GroupDie Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Société Française de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über 6,75 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Haustiere, Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen versichert.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell