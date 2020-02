Werteunion NRW dementiert offizielle Gespräche mit AfD/Laut des CDU-nahen Vereins gibt es auch in NRW keine geduldete Zusammenarbeit mit der AfD

Köln (ots) - Köln. Die Vorsitzende der Werteunion NRW, Simone Baum, dementiertoffizielle Gespräche zwischen dem CDU-nahen Verein und der AfD. "Mir sindkeinerlei Treffen oder Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der AfD bekannt",sagte Baum dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). Gleichwohl fügte siehinzu, es entziehe sich ihrer Kenntnis, mit wem die über 800 Mitglieder in NRWprivate Kontakte pflegen würden. Am Freitag hatte der Chef der NRW-AfD, RüdigerLucassen, gegen über dem "Kölner Stadt-Anzeiger" behauptet, er führe seit einemhalben Jahr in NRW Gespräche mit Werteunion-Mitgliedern, darunterCDU-Bundestagsabgeordnete. Einen Tag später hatte der Bundesvorstand derWerteunion einen Beschluss gefasst, in dem eine Zusammenarbeit mit der AfDkategorisch ausgeschlossen wird.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4521705OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell