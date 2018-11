Mainz (ots) -Über die Folgen des Artensterbens, des massiven Verschwindens vonPflanzen und Tieren, wird weltweit diskutiert. Wenn Lebensräumezerstört werden, geht das auch zu Lasten von sauberem Wasser,fruchtbaren Böden und frischer Luft und damit zulasten dessen, wasMenschen zum Überleben brauchen. Dies zeigt der "planete."-Zweiteiler "Der Wert der Artenvielfalt" an den Sonntagen, 11.,und 18. November 2018, jeweils um 16.30 Uhr im ZDF, an Beispielen ausÄthiopien und Peru.Der "planet e."-Zweiteiler von ZDF-Autor Axel Gomille beschäftigtsich am Sonntag, 11. November 2018, 16.30 Uhr, mit dem artenreichenBale-Mountains-Nationalpark im Hochland Äthiopiens. Das knapp 4400Meter hohe Gebirge ist der größte verbliebene alpine Lebensraum aufdem afrikanischen Kontinent - viele bedrohte Tier- und Pflanzenartenkommen nur noch dort vor. Zugleich entspringen dort mehrere Flüsse -die Bale-Berge versorgen rund zwölf Millionen Menschen im südlichenäthiopischen Tiefland, in Somalia und Teilen Kenias ganzjährig mitWasser. Doch die Landbevölkerung dringt immer weiter in die Berge vor- die letzten Flächen mit natürlicher Vegetation werden für Vieh undÄcker zerstört. Seine Funktion als Wasserspeicher kann das Gebirgeallerdings nur erfüllen, wenn der letzte Wald nicht auch nochabgeholzt wird. Das Dilemma der Bale-Berge ist das Dilemma Afrikas:Wenn es nicht gelingt, Ökosysteme mit einer Schlüsselfunktion zuerhalten, werden die negativen Folgen nicht Tausende, sondernMillionen Menschen betreffen.In den Manu-Nationalpark in Peru geht es am Sonntag, 18. November2018, 16.30 Uhr, im zweiten Teil. Nirgendwo auf der Erde wurden mehrArten wildlebender Tiere und Pflanzen dokumentiert als dort -darunter auch rund zehn Prozent aller weltweit bekannten Vogelarten.Farbenprächtige Papageien und schillernde Kolibris gehören zu denbekanntesten Vertretern. Jaguare und Tapire schleichen durch dieWälder, während Riesenotter und Kaimane in den Gewässern jagen. DerManu-Nationalpark in Peru ist größer als Sachsen und überwindetzwischen den östlichen Ausläufern der Anden und dem Tiefland desAmazonas eine Höhendifferenz von rund 4000 Metern. Dieser "Hotspot"der Artenvielfalt wurde bereits vor dreißig Jahren von der UNESCO zumWeltnaturerbe erklärt.Am Donnerstag, 29. November 2018, 18.30 Uhr, geht auch das3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" in der monothematischen Ausgabe "DerWert der Vielfalt" der Frage nach, wie es heute um die biologischeVielfalt im Manu-Nationalpark in Peru steht.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell