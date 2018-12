Werner-von-Siemens-Ring für Joachim Milberg und Hasso Plattner (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Berlin (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält Laudatio für zweiVisionäre der Mobilität und DigitalisierungAm 13. Dezember 2018 erhielten Joachim Milberg und Hasso Plattnerin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften den 37.und 38. Werner-von-Siemens-Ring. Joachim Ullrich, Vorsitzender desStiftungsrats, überreichte die Auszeichnung für die Förderung dertechnischen Wissenschaften am Tag des 202. Geburtstags Werner vonSiemens'. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Laudatioauf Milberg und Plattner. Die Laudatio ist auf www.bundespräsident.deverfügbar.Hasso Plattner und Joachim Milberg wurden für ihreaußerordentlichen Verdienste insbesondere im Hinblick aufZukunftsfragen in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung geehrt.Beiden Preisträgern ist in ihren zahlreichen Tätigkeitsfeldern aufherausragende Weise die Verbindung von Wissenschaft und Forschung,Industrie und Politik gelungen. Sie haben damit den Wissenschafts-und Wirtschaftsstandort Deutschland maßgeblich geprägt.Joachim Milberg hat in seiner Position als BMW-Chef entscheidendeSchritte in Richtung flexible Produktion gesetzt und Hasso Plattnerhat als Gründer von SAP ein Unternehmen aufgebaut, das heuteführender Anbieter von E-Business-Softwarelösungen, die Prozesse inUnternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg integrieren, ist. Mitder Gründung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften(acatech) durch Joachim Milberg und des Hasso-Plattner-Institutsdurch Hasso Plattner beweisen die Preisträger ihr Bestreben,Infrastrukturen für eine Wissensgesellschaft nachhaltig anzulegen.200 geladene Gäste feierten mit den Preisträgern die festlicheVerleihung der Ringe. August-Wilhelm Scheer und Joachim Strubewürdigten die Preisträger auf persönliche Weise in schriftlichenLaudationes. Die Laudationes sind auf www.siemens-ring.de abrufbar.In seiner Dankesrede zur Ehrung betonte Milberg, wie wichtig essei, "Grenzen zu überschreiten und unbefangen neue Dinge zu wagen".Plattner wies in seiner Danksagung darauf hin, dass es nichtausreicht, "Bestehendes stetig zu verbessern, sondern neue Ideenimmer wieder geboren und umgesetzt werden müssen. Das bezieht sichauf die Gesellschaft als Ganzes. Dazu gehören Mut und Energie."Auch der Preis selbst - der Werner-von-Siemens-Ring - ist etwasganz Besonderes: Die Ringe sind Unikate, die von den jungenIndustriedesignern und ausgebildeten Goldschmieden Rene Braun undJakob Klug im Rahmen eines Ideenwettbewerbs entworfen und angefertigtwurden. Die Ringe und deren Kassetten spiegeln auf künstlerischeWeise die Fachgebiete der Preisträger wider.Werner von Siemens war mit seinem Zeigertelegraf und der Verlegungdes Atlantikkabels Vorreiter bei der Digitalisierung derKommunikation. Er elektrifizierte mit der ersten Straßenbahn dieMobilität und begründete in Berlin das erste außeruniversitäreForschungsinstitut - die heutigePhysikalisch-Technischen-Bundesanstalt. Die heutigen Preisträgerstehen in offenkundiger Tradition seines Vorbilds.Zur Stiftung Werner-von-Siemens-RingDie Auszeichnung von Lebensleistungen in Technik undNaturwissenschaften und die Förderung der aktuellen Technikforschungsind erklärte Ziele der Stiftung. Der Werner-von-Siemens-Ring und diemit dem Ring ausgezeichneten Persönlichkeiten sind seit über 100Jahren wichtige Orientierungspunkte und Motivation immer neuerGenerationen von Forscherinnen und Forschern in den Technik- undNaturwissenschaften. Dafür engagieren sich im Stiftungsrat neben denRingträgern und technisch-naturwissenschaftlichen Fachgesellschaftendie Präsidenten und Vorsitzenden der Physikalisch- TechnischenBundesanstalt, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, derFraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, desStifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, des Bundesverbandesder Deutschen Industrie und des Deutschen VerbandsTechnisch-Wissenschaftlicher Vereine. Der Werner-von-Siemens-Ringgilt als die höchste deutsche Auszeichnung für Personen, die durchihre Leistung die technischen Wissenschaften gefördert oder alsVertreter der Wissenschaft durch ihre Forschung der Technik neue Wegeerschlossen haben. Der Werner-von-Siemens-Ring wird seit 1916überreicht.Pressekontakt:Frau Lysann MüllerTelefon: +49 30 310078 493E-Mail: lysann.mueller@vdivde-it.deOriginal-Content von: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, übermittelt durch news aktuell