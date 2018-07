Werner: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Kurs der Aktie Werner stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 36,6 USD. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.Werner haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Die Aktie von Werner gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 25,14 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Transportation & Logistics", der 36,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

