"Werner - Das Phänomen": NITRO zeigt eigenproduzierte Dokumentation über den "Werner"-Kult von Comic-Zeichner Brösel

Köln (ots) - Die volle Dröhnung Werner gibt's am 28.08., ab 21.50Uhr, in der ersten eigenproduzierten NITRO-Dokumentation "Werner -Das Phänomen" in Erstausstrahlung. Der Männersender zeichnet dieGeschichte des Comic-Zeichners Rötger "Brösel" Feldmann, welcher sichfür das zotige Werner-Universum mit den biertrinkenden Knollennasenverantwortlich zeigt, nach. Der "Werner"-Schöpfer prägte mit seinerderben Hauptfigur, Motorrad-Kumpel Eckat und Chef Meister Röhricheine ganze Generation von jungen Motorradliebhabern. Dieantiautoritäre Zeichentrickreihe um Werner und Co. wurde Kult!Und NITRO zeigt, wie dieser Kult entstand! In der 45-minütigenDokumentation "Werner - Das Phänomen" illustriert der Männersenderdurch Interviews und Archivmaterial, wie der Comic-Zeichner RötgerFeldmann das Phänomen Werner ins Leben rief, wie er zu Brösel wurdeund was ihn letztlich zu Werner inspirierte. Denn viele Geschichtenaus seinen Werner-Comics hat Rötger Feldmann selbst erlebt. DerComic-Zeichner schuf sich mit Motorrad-Freak Werner ein Alter Ego:Brösel ist Werner und Werner ist Brösel. Von den Stätten seinerKindheit in Travemünde, über seine Zeit im legendären Kieler "Club68" bis hin zum Werner-Rennen von 1988 mit seinen 200.000 Werner-Fanswird gezeigt, welche Strahlkraft Werner hatte und noch immer hat.Eine Preview der Dokumentation "Werner - Das Phänomen" finden siehier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/tv-programme/nitro/tv-preview/Neben der eigenproduzierten Dokumentation stehen auch zahlreicheweitere "Werner"-Highlights im August auf dem Programm bei NITRO. DieSendertermine im Überblick:Di., 14.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Beinhart"Di., 14.08. | 22.00 Uhr | Film: "Werner - Das muss kesseln"Di., 21.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Volles Rooäää!!!"Di., 28.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Gekotzt wird später"Di., 28.08. | 21.50 Uhr | Eigenproduzierte Doku: "Werner - DasPhänomen"So., 02.09. | 14.05 Uhr | Wiederholung: "Werner - Das Phänomen"So., 02.09. | 14.55 Uhr | "Detlef wird Rennfahrer - Spezial: Detlefbeim Werner Rennen"So., 02.09. | Facebook Live-Reportage vom Werner-Rennen(www.facebook.nitro.free.tv)Weitere Infos zu "Werner - Das Rennen": www.werner-rennen.deWer live beim "Werner-Rennen" dabei sein möchte, bekommt dieTickets bei RTL.de/tickets und allen bekannten Vvk-Stellen.