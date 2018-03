Werner Mützel verstorben (FOTO)

Gut Kerschlach / Kissing (ots) -Der deutsche Medien-Unternehmer Werner Mützel ist am 20. März nachschwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Herr Mützelgründete 1973 gemeinsam mit seiner Frau Karin in Kissing bei Augsburgden WEKA Fachverlag für Verwaltung und Industrie. Heute umfasst dieWEKA Firmengruppe 23 Medienunternehmen in Deutschland, Österreich,der Schweiz und Frankreich und erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeiternrd. 240 Millionen EURO Umsatz. Die Firmengruppe befindet sich nachwie vor im alleinigen Besitz der Familie Mützel. Werner Mützel hatfrühzeitig dafür Sorge getragen, dass die Geschäfte der WEKAFirmengruppe auch nach dem Tod ihres Gründers vonHolding-Geschäftsführer Wolfgang Materna und dem gesamtenFührungs-Team kontinuierlich fortgeführt werden. Werner Mützel starbauf seinem Gut Kerschlach in Oberbayern im Kreise seiner Familie.Pressekontakt:Weitere Informationen:Dr. Eberhard OplHead of Corporate DevelopmentWEKA Holding GmbH & Co. KGRoemerstrasse 4D - 86438 KissingPhone: +49 / 82 33 / 23 - 431Fax: +49 / 82 33 / 23 - 195Mobile: +49 / 1 63 / 4 87 42 32Mail: Eberhard.Opl@WEKA.deURL: www.weka-holding.comOriginal-Content von: WEKA Holding GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell