Werner: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie Werner stand am 05.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 34,15 USD. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Werner entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für Werner liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 7 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Werner vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 42,64 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (34,15 USD) könnte die Aktie damit um 24,85 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Werner-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Werner in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Werner aktuell 1,05. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics". Werner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.